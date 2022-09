© Copyright : DR

Kiosque360. Généraux d’Alger! Aucun père, ni aucune mère qui a vu à la télévision son fils se faire rouer de coups sur un terrain de football ne vous pardonnera cette barbarie collective. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

Toutes nos félicitations à vous Algériens! Du fond du cœur, nous vous félicitons d’avoir touché le fond et les tréfonds de la bassesse en agressant, chez vous, de jeunes footballeurs marocains de moins de 15 ans. Vous ne vous êtes pas contentés de toucher le fond mais vous avez continué à creuser encore plus profond, avec une persistance obsessionnelle, souligne l’éditorialiste du quotidien Assabah dans son édition du week-end. Votre objectif est de trouver les pires des tares, des maladies psychiques et des complexes historiques pour en faire un cocktail de rancunes que vous distribuez à un peuple qui a perdu la boussole de la civilité, de la civilisation et du comportement humain. Nous n’avons pas été surpris par la barbarie avec laquelle vous avez traité des jeunes footballeurs marocains, invités chez vous, en Algérie.

Bien au contraire, nous nous sommes apitoyés sur votre hypocrisie quand vous avez brandi avec la main droite le slogan de l’unité arabe tandis qu’avec la main gauche, vous rompez les liens et vous semez la sédition et la division. Autant dire que les scènes d’agressions barbares qui ont eu lieu sur la pelouse du stade Abdelkrim-Kerroum à Mascara sont dignes de vous. Il n’y a aucune différence entre le chef et le subordonné, entre le président et le général, entre le ministre, le gardien et l’ambassadeur. C’est du copie conforme dans la haine viscérale contre le Maroc.



L’éditorialiste du quotidien Assabah souligne que même pendant la deuxième guerre mondiale et durant la guerre froide, aucun pays n’a osé donner des ordres pour agresser des sportifs désarmés. Généraux d’Alger! L’histoire pourrait, peut-être, vous pardonner les atrocités, les crimes et les misères que vous avez commis dans la région. Mais aucun père, ni mère qui a vu à la télévision son fils sroué de coup par vos joueurs et vos supporters sans la moindre intervention de vos services de sécurité, ne vous pardonnera cette lâcheté collective. Félicitations, aussi, pour cette fidélité à votre politique de bassesse qui a été inaugurée par vos aïeux, depuis les années soixante-dix du siècle dernier, quand vous avez implanté une entité bâtarde dans le sud du territoire national.

Un entité que vous avez accueillie, financée et armée pour qu’elle devienne votre bras armé qui tue nos soldats et nos enfants dans une guerre que vous nous avez imposée. Félicitation, encore! Car vous transférez, aujourd’hui, cette guerre du territoire, du gaz, de l’interdiction de l’espace aérien et de la rupture des relations diplomatiques, aux peuples sur un terrain de football. Nous n’avions pas besoin de ce drame pour comprendre que nous n’avons pas été gâtés par la géographie qui nous a imposé un voisin qui nous voue une haine viscérale. Aussi faisions-nous un reproche amical à nos responsables qui devraient comprendre qu’un régime instable comme celui de l’Algérie doit être traité avec la logique de réciprocité dans tous ses aspects.