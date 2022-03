© Copyright : DR

En deux tweets, trois mouvements, l’ambassadeur de la Finlande au Maroc a joué à se faire peur en prenant des libertés sur la position du Maroc quant au conflit opposant la Russie et l’Ukraine. Heureusement, il a vite retrouvé ses esprits.

En règle générale, nos amis nordiques forcent l’admiration et ce, à plus d’un titre. Mais il est parfois des sorties qui gagneraient à être davantage réfléchies. Celle de l’ambassadeur de la Finlande au Maroc en fait partie. L’ambiance féérique de la baie de Oualidia dans laquelle il baigne ces jours-ci, les spécialités locales à base d’huîtres, agrémentées d’autres merveilles, ont dû un peu (trop) l’inspirer.

Ainsi, Pekka Hyvönen s’est livré à un jeu dépassant un tantinet ses prérogatives. Celui de distribuer des points aux pays ayant, ou non, pris part hier, jeudi 24 mars 2022, au vote d’une résolution, dite humanitaire, proposée par la France et le Mexique sur le conflit en Ukraine.

C’est ainsi que l’ambassadeur de la Finlande à, dans un premier temps, exprimé un «pas bien» au Maroc sur Twitter, lui reprochant (gentiment au demeurant) son absence «comme lors du vote qui a condamné l’invasion de la Russie».

L?ambassadeur @hypekka a supprim� son tweet � son r�veil. On attend les explications. pic.twitter.com/fHPrkIsqxv — 7didane (@7didane) March 25, 2022

Ce que l’ambassadeur ne dit cependant pas, c’est que le Maroc est droit dans ses bottes sur cette question. Il continue de suivre avec inquiétude l’évolution de la situation, appelle au dialogue et apporte son aide.

Monsieur l’ambassadeur a pour lui qu’il a supprimé son tweet dès le lendemain, soit ce vendredi matin. Mieux, il s’est vite racheté en publiant un message d’excuses. «Je regrette et m’excuse du tweet d’hier. C’était un malentendu et je répète mes respects à la souveraineté du Maroc. La base de nos relations bilatérales est solide et celles-ci resteront bonnes. Mes meilleurs vœux de Oualidia», écrit-il.

Je regret et je m'excuse de tweet d'hier, ce qu'�tait un malentendu et r�pete mes respects � la sovereignit� du Maroc.

La base de nos relations bilaterales est solide et resteront bonnes ??????

Mes meilleurs voeux d'Oualidia pic.twitter.com/bOoyfPJHZh — Pekka Hyv�nen (@hypekka) March 25, 2022

Ouf! Et heureusement que l’air iodé, entre autres, a tendance à être, naturellement, évacué.