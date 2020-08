© Copyright : DR

C’est sur ses réseaux sociaux que l’actrice américaine Sharon Stone a poussé un gros coup de gueule en s’adressant particulièrement aux personnes qui ne portent pas de masque sanitaire.

Sa grand-mère est décédée du Covid-19 ainsi que sa marraine, et, depuis peu, c’est au tour de sa sœur, Kelly, et de son beau-frère, d’être hospitalisés après avoir été touchés par la maladie… "C'est à cause de l'un de vous qui ne portait pas de masque", décrète Sharon Stone, très remontée, dans des vidéos postées sur ses réseaux sociaux ce week-end.

Très inquiète pour ses proches, la star américaine s’en est ouvertement prise aux personnes qui ne respectent pas les mesures de protection. "Ma sœur et son mari sont en train de se battre pour survivre et ma sœur ne va pas bien", a-t-elle ainsi annoncé, en postant par ailleurs une photo de la chambre d’hôpital occupée par sa sœur dans l’Etat de Montana.

"C'est l'un de vous, les non-porteurs de masques qui a fait ça", a-t-elle écrit dans ce post en poursuivant, "pouvez-vous affronter cette chambre seule? Portez un masque! Pour vous et pour les autres".

Sharon Stone explique également que sa sœur, qui s’est installée dans le Montana au mois de mars en espérant se mettre à l’abri de la pandémie, a respecté scrupuleusement le confinement et les gestes barrières, et qu’elle ne serait sortie de chez elle que pour aller à la pharmacie.

"Nous pensions que le Covid-19 ne voudrait et ne pourrait pas nous atteindre. On n'a pas fait de shopping, pas de fêtes, nous avons à peine vu d'autres humains. Et maintenant, ils doivent se battre pour respirer", écrit ainsi Sharon Stone, très inquiète pour son beau-frère et sa sœur, atteinte de surcroît d’un lupus, une maladie auto-immune, ce qui la rend encore plus vulnérable.

Mais les personnes qui ne respectent pas le port du masque ne sont pas les seules à être visées par la colère de Sharon Stone qui s’est aussi attelée à dénoncer la mauvaise gestion de la pandémie aux Etats-Unis.

Sharon Stone explique ainsi dans une vidéo que dans l’hôpital du Montana où est hospitalisée sa sœur, on ne pratique des tests que sur les personnes présentant des symptômes et on ne reçoit les résultats de ceux-ci qu’au bout de cinq jours, soit une éternité.

La star a également dénoncé le fait que même les infirmières qui travaillent au contact des patients ne sont pas soumises à des tests "car il n'y en a pas", alors même qu’elles "sont en train de risquer leurs vies". Et pendant ce temps-là, déplore-t-elle, "des personnes armées manifestent pour dire qu'il en va de leur liberté de ne pas porter de masque".

Enfin, Sharon Stone a appelé ses followers à un ultime geste citoyen, en les incitant à se mobiliser et à voter pour Joe Biden et Kamala Harris lors de la prochaine élection présidentielle qui se déroulera au mois de novembre. "Le seul moyen de changer ça, c'est en votant […] S'il vous plaît, votez. Mais quoi qu'il arrive, ne votez pas pour un assassin", enjoint-elle en faisant assurément référence à Donald Trump et à sa gestion très critiquée de la pandémie du Covid-19.

Féministe aguerrie et fervente défenseuse du leadership féminin, Sharon Stone en a profité pour faire passer un message très fort : "votez pour des femmes!", a-t-elle lancé. "Avec des femmes au pouvoir, nous nous battrons pour nos familles, nous nous battrons pour que les gens vivent et nous nous battrons pour que les gens soient testés. Parce que les seuls pays qui font face au Covid-19 sont ceux qui sont dirigés par des femmes", conclut-elle.