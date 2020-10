© Copyright : DR

C’est un cadeau pour le moins étrange que celui offert par le rappeur Kanye West à son épouse pour son quarantième anniversaire: un hologramme de son défunt père.

Kanye West n’en est plus à une excentricité près. Pour fêter comme il se doit l’anniversaire de sa moitié, le rappeur a eu l’idée de faire revenir d’outre-tombe son père, Robert Kardashian, mort le 30 septembre 2003.

C’est donc sous forme d’hologramme que le père de Kim Kardashian s’est adressé à sa fille pour lui souhaiter un bon anniversaire, en lui disant à quel point elle était ravissante, en évoquant des souvenirs d’enfance et en gratifiant au passage son gendre d’un compliment. C’est l’homme «le plus, plus, plus, plus, plus intelligent du monde entier!» a ainsi rappelé le défunt père à sa fille. Bizarre, dites-vous? Certes, et un brin égocentrique aussi.

Kim Karashian semble quant à elle avoir apprécié ce cadeau aussi original que glauque en réagissant sur Instagram. «Un hologramme du paradis. Pour mon anniversaire, Kanye m’a fait le cadeau le plus attentionné de toute ma vie. Une surprise spéciale en direct du paradis. Un hologramme de mon père. C’est tellement réaliste, nous l’avons regardé encore et encore, avec beaucoup de larmes et d’émotion. Je ne peux pas décrire ce que cela représente pour moi, mes sœurs, mon frère, ma mère et mes amis proches de vivre ça ensemble. Merci Kanye pour ce souvenir qui durera toujours», écrit-elle en partageant son cadeau avec ses fans.