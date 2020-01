© Copyright : DR

Mariages, inauguration d'un centres commercial... Impliquée dans le scandale Hamza mon bb, la chanteuse marocaine Dounia Batma s'occupe comme elle peut, en attendant l'ouverture de son procès, dont la première audience est prévue le 10 février prochain à Marrakech. Et son agenda est bien chargé.

Dounia Batma ne s'ennuie pas. En attendant la première audience de son procès, prévu au tribunal de première instance de Marrakech le 10 février prochain, la chanteuse marocaine, interdite de quitter le territoire national, a un agenda très chargé au Maroc.

Elle ne décline aucune invitation: inauguration d'un centre commercial à Casablanca, animation du mariage de la fille d'un notable à Tanger ou encore la cérémonie de mariage d'une de ses cousines à Marrakech.

Dounia Batma, et sa soeur Ibtissam, sont accusées de diffamation, et de chantage sur les réseaux sociaux, dans le cadre de l'affaire Hamza mon bb, un scandale impliquant plusieurs personnes, dont certaines sont, à l'heure actuelle, encore recherchées par la police.

Les mis en cause sont impliqués dans des révélations, au moyen de photos ou de vidéos, sur deux comptes anonymes sur les réseaux sociaux Snapchat et Instagram. Ces comptes, administrés sous le pseudonyme Hamza mon bb, ont dévoilé, pendant trois années, des épisodes intimes, privés ou gênants de célébrités essentiellement marocaines, créant de multiples remous et brisant des carrières et des vies.

Les soeurs Batma sont poursuivies en état de liberté, après s'être acquittées d'une caution dont le montant a été relevé à 500.000 dirhams pour Dounia, et à 300.000 dirhams pour Ibtissam.