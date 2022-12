© Copyright : Le360 (photomontage)

Les victoires des Lions de l’Atlas inspirent le monde et la planète people. Depuis son arrivée en quarts de finale, l’équipe du Maroc entraîne l’engouement de nombreuses personnalités d'envergure mondiale, qui lui apportent leur soutien.

La victoire des Lions de l’Atlas sur l’équipe du Portugal, le samedi 10 décembre dernier, qualifiant l’équipe marocaine pour les demi-finales, a provoqué à travers le monde une vague de réactions, toutes aussi enthousiastes les unes que les autres.

A commencer par la chanteuse libano-colombienne Shakira, qui a tweeté le jour même, «This time for Africa» (Cette fois-ci pour l’Afrique), faisant ainsi référence à l’hymne de la Coupe du monde qu’elle avait interprété en 2010, en Afrique du Sud.

L’ex-épouse du footballeur Gerard Piqué n’est pas la seule à avoir ainsi montré sa joie, c’est aussi le cas du réalisateur américain Spike Lee. Sur son compte Instagram, le réalisateur de Malcom X a exprimé son soutien à l’équipe marocaine. «Le Maroc envoie le Portugal à la maison et devient la première nation africaine à participer aux demi-finales de la coupe du monde», a ainsi déclaré Spike Lee, en postant aussi un drapeau du Maroc.



Wyclef Jean s’est lui aussi exprimé sur Twitter pour dire toute fierté suite à la victoire du Maroc sur le Portugal. En partageant une vidéo émouvante d’un concert qu’il a donné au Maroc, le chanteur, qui est également membre du groupe The Fugees a écrit que les Marocains figurent parmi «certaines des meilleures personnes que j’ai jamais rencontrées dans ma vie». Puis c’est en langue arabe qu’il a félicité le Maroc pour sa victoire en poursuivant son propos par ces termes: «Bravo le Maroc. L’Afrique se lève – première équipe africaine à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde – Quelle course incroyable. Continuez comme ça, messieurs».

Some of the greatest people I ever meet in my life ????? ?? ?????? well done Morocco ?? Africa stand up - first African Team ever to World Cup semis - what an incredible ride - keep it up gentlemen #FIFAWorlCup2023 #Qatar2022 pic.twitter.com/RjoEUcnYzU — Wyclef Jean (@wyclef) December 10, 2022

French Montana, le rappeur marocain qui fait carrière aux Etats-Unis n’a pas manqué lui non plus d’apporter son indéfectible soutien au Maroc. Commentant chaque victoire marocaine sur Instagram, le célèbre rappeur a donné rendez-vous à ses fans et supporters marocains à New York, sur la 42e rue, pour célébrer ensemble la victoire des Lions de l’Atlas sur le Portugal.

Autant dire que ce rendez-vous n’a pas été manqué, car comme en témoignent les vidéos postées par French Montana, ils ont été des milliers à répondre à l’appel. «C’est comme ça qu’on ferme Times Square à New York pour le Maroc», a-t-il commenté en vidéo.

Ou encore: «on n’a jamais vu autant de Marocains sur la 42e rue. New York ressemble à Casablanca», a-t-il poursuivi.



Les vidéos de French Montana ont suscité un engouement de taille auprès de ses followers, parmi lesquels la top model Naomi Campbell, qui a commenté les posts de French Montana avec des drapeaux marocains, ou encore les Black Eyed Peas.

Dj Abdel a lui aussi partagé sa joie sur Instagram, avec des photos de l’équipe nationale. «Incroyable. Pour le continent africain. Pour le Maghreb. Vous l’avez fait. Merci pour ce bonheur. Bravo vous marquez l’histoire», a écrit le célèbre DJ marocain.



L’humoriste marocain Gad El Maleh, supporter de la première heure, a laissé exploser sa joie sur Instagram en partageant une scène de liesse de l’équipe marocaine. «Historique!!!!!! Et c’est pas fini! Quelle fierté!!!!! Larmes de joie. On sera avec vous jusqu’au bout», a-t-il écrit.



Le soir même de la victoire, le samedi 10 décembre, Elon Musk, patron de Tesla, SpaceX et Twitter, a tweeté ses félicitations au Maroc, en accompagnant son message de drapeaux du Maroc.

???? Congrats Morocco!! ???? — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2022

L’un des fondateurs de Twitter, Jack Dorsey, a écrit quant à lui «Wow Morocco», suite à la victoire sur le Portugal...

wow Morocco ?? — jack (@jack) December 10, 2022

... Tandis que Sundar Pichai, CEO de Google a posté quant à lui sur Twitter les mots suivants: «je regarde les scènes à Marrakech (l’une des villes où j’ai eu l’occasion d’aller), c'est incroyable. Moment historique –premier pays africain à arriver en demi-finales. Félicitations au Maroc!».

Watching the scenes in Marrakech (one of the most beautiful cities that I have been to) is amazing. Historic moment - first African country to make it to the semis - Congrats Morocco! — Sundar Pichai (@sundarpichai) December 10, 2022

Enfin, la planète mode n’a pas été en reste, avec un beau témoignage du directeur artistique de Balmain, Olivier Rousteing, qui a partagé sur Instagram une photo des deux drapeaux, marocain et français, avec les mots ci-dessous.

«Je sais que je suis un créateur de mode et beaucoup d'entre vous me demanderont pourquoi je publie et m'implique dans les matchs de football qui se passent en ce moment. Mais j'aimerais exprimer aujourd'hui ma joie pour mon pays, la France, d'arriver en demi-finales et aussi la fierté de voir l’Afrique et le Maroc se rapprocher de la finale. C'est un véritable changement vers l'histoire et nous devrions tous être conscients de l'importance de ce moment. En tant que citoyen français né et élevé en France, originaire à moitié d'Ethiopie et de Somalie, c'est un si beau moment de voir l'Afrique proche d'un rêve devenir réalité. J'ai parlé à des amis nés en France, marocains d'origine, ce sera un moment dans une vie et nous sommes tous fiers de ce qui arrive. Nous sommes citoyens du monde, nous faisons partie des nouvelles générations qui construisent ce monde, et voyons à la fin que nous pouvons être de nombreux pays et continents à la fois. Cela montre le monde dans lequel nous vivons. C'est l'avenir. Nous appartenons tous au monde! Go go go, les Bleus, Go go go go les Lions».