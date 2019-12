© Copyright : DR

Ivanka Trump, fille et conseillère du président américain Donald Trump, est décidément tombée sous le charme des tenues orientales. Son élégante cape, portée lors de son voyage au Qatar à la mi-décembre, en est une nouvelle preuve...Et elle est éclatante.

Au Qatar pour participer au forum de Doha, les 14 et 15 décembre derniers, Ivanka Trump a apporté avec elle son amour pour le oriental style, découvert lors de sa visite au Maroc, en novembre dernier.

Le long selham bleu marine porté par Ivanka Trump est une création griffée de Jabador, une marque créée par la designer qatarie Sanaa El Haddad, indique le Dailymail. Cette griffe a pour particularité de proposer à sa clientèle haut de gamme des tissus brodés à la main, fortement inspirés des savoir-faire artisanaux dits "orientaux", notamment marocains.

Ivanka Trump habillée en tenue marocaine au forum de Doha 2019

"Le caftan porté par Ivanka", c’est ainsi que les médias internationaux ont décrit la tenue de la fille de Donald Trump, confondant allègrement deux habits traditionnels marocains pourtant bien différenciés: le caftan (tenue traditionnelle d'apparat marocaine) et le selham (la cape).

Un caftan, tenue élégante et évidemment raffinée, Ivanka Trump en a déjà porté. C'était notamment à Rabat, le 7 novembre 2019, lors d'un dîner offert en son honneur par le roi Mohammed VI et qu'avait présidé sa soeur, la princesse Lalla Meryem.

Un séjour marocain au cours duquel la first daughter avait également porté deux autres belles tenues marocaines, conçues par la styliste Fadila El Gadi. Exemple, et non des moindres:

Ivanka Trump.

