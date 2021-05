Gad Elmaleh et Zinédine Zidane.

© Copyright : DR

L’humoriste franco-marocain, Gad Elmaleh, a diffusé, ce samedi 1er mai, sur son compte Instagram, une photo le réunissant avec la légende du football français Zinédine Zidane. Il a accompagné ce cliché d’un beau message à l'adresse de l'entraîneur.

Gad Elmaleh a publié sur les réseaux sociaux une photo, en noir et blanc, le réunissant avec Zinédine Zidane. Les deux hommes y apparaissent tout sourire et complices.

On sait que l’ancien joueur des Bleus et actuel entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, est un grand pote de Jamal Debbouze. Les deux stars sont liées d’une grande amitié et ont même eu l’occasion de disputer une partie de foot pour une action caritative.

Mais l’on ignorait que Gad Elmaleh avait la même sympathie envers Zizou. En tout cas, c’est vraisemblablement la première fois que les deux artistes de l’humour et du ballon rond sont réunis dans un seul cliché.

Gad a légendé sa photo en compagnie de Zidane avec des mots chaleureux: «Il y a peu de personnalités qui suscitent chez moi autant d’admiration, d’émotion et de respect. Très touché de ta venue en famille au show de Madrid».