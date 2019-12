Cœur à prendre: Sharon Stone bloquée d’une application de rencontres

On peut chercher l’amour sur le web même quand on s’appelle Sharon Stone. Et pourtant, la star de Casino et Basic Instinct a fait les frais de sa notoriété en étant exclue d’une plateforme de rencontres.

A 61 ans, Sharon Stone ne manque pas d’humour et a suffisamment de recul sur soi-même pour arriver à rire de choses qui en vexeraient bien d’autres. Après avoir vu son compte bloqué sur une application amoureuse suite à de nombreux signalements de personnes qui pensaient que c’était un faux profil, la star a elle-même tenu à relever la chose sur son compte instagram: "Je suis allée sur le site de rencontres Bumble et ils ont fermé mon compte. Certains utilisateurs ont signalé que ça ne pouvait clairement pas être moi!", a tweeté l'actrice américaine dans la nuit de dimanche à lundi avant de poster le même message sur instagram. © Copyright : DR "Votre compte a été bloqué parce que nous avons reçu plusieurs signalements disant que votre profil est un faux", indiquait ainsi le message reçu par la star qui n’a pas manqué de recevoir de nombreuses invitations suite à cette méprise. Tout est bien qui finit bien, l’application a annoncé sur twitter que l’actrice pouvait reprendre ses recherches amoureuses. "Nous avons trouvé votre compte, nous vous avons débloquée et nous nous sommes assurés que ça ne se reproduirait pas". Bonne nouvelle pour elle et pour ceux qui pensaient qu’elle était absolument inaccessible.

Par Leïla Driss