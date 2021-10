Bollywood: l'actrice marocaine Nora Fatehi interrogée par la police indienne dans une affaire de blanchiment d’argent

Nora Fatehi, la star marocaine de Bollywood.

© Copyright : Instagram

L’actrice et mannequin Nora Fatehi a été convoquée par la Direction de l’application de la loi indienne (The Enforcement Directorate, ED), une agence de lutte contre la criminalité financière, dans le cadre d'une affaire de blanchiment d’argent déposée contre l’actrice Leena Paul et son époux Sukesh Chandrasekar.

Suite à une vidéo, devenue virale, qui montre Nora Fatehi entrant dans le bureau de l'agence indienne de lutte contre la criminalité financière, son porte-parole a publié une déclaration affirmant que la chanteuse et productrice maroco-canadienne "ne faisait partie d'aucune activité de blanchiment d'argent" et qu'elle "n'avait aucun lien personnel avec Sukesh Chandrasekhar". Sukesh Chandrashekhar, qui se trouve actuellement en détention préventive avec sa femme, l’actrice Leena Paul, a été accusé d'avoir extorqué 200 crores, soit 2 milliards d’euros, à un homme d'affaires sur une période d'un an (mai 2020 - juin 2021). D’autres personnes ont également déposé des plaintes contre lui pour extorsion de fonds. Nora Fatehi, la star de Bollywood, fait découvrir la gastronomie marocaine à la télévision "Nora Fatehi a été interrogée dans le cadre de cette affaire en tant que témoin. Elle coopère et aide les policiers dans l'enquête. Nous tenons à préciser très clairement qu'elle n'a participé à aucune activité de blanchiment d'argent, qu'elle ne connaît pas et n'a aucun lien personnel avec les accusés", a insisté le porte-parole de l’actrice et danseuse maroco-canadienne qui cartonne sur YouTube avec ses chorégraphies. Selon un article d’India Today, l'ED a confronté, le vendredi 15 octobre 2021, Nora Fatehi à Sukesh Chandrasekhar. Au cours de cette séance de confrontation, les deux ont été interrogés sur leurs réunions et leurs transactions. Selon des sources consultées par le média indien, Nora Fatehi avait assisté à un événement à l'invitation de l'épouse de Sukesh Chandrasekhar, l’actrice Leena Maria Paul. Elle aurait reçu ce jour-là des cadeaux très coûteux, d'une valeur de plusieurs millions de dollars, de la part de Sukesh. Plusieurs célébrités ont été, elles aussi, soumises à des interrogatoires approfondis dans le cadre de cette enquête, notamment l’actrice et mannequin srilankaise, Jacqueline Fernandez, tient à rappeler India Today.

Par Majda Benthami