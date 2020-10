Najat Aâtabou et Mourad Hadri.

© Copyright : DR

Mariée en secondes noces à Mourah Hadri, qui était aussi son manager, Najat Aâtabou vient d'officialiser leur séparation.

C’est sur son compte Instagram que Najat Aâtabou, star de la chanson marocaine, a annoncé son divorce d'avec celui qui partage sa vie depuis 2009.

«Après une réflexion profonde et calme, Mourad et moi avons décidé de mettre un terme à notre vie conjugale. Par conséquent, celui-ci n’est plus mon manager», écrit la chanteuse de 60 ans, originaire de Khemisset, avant d’inviter tous ceux qui souhaiteraient entrer en contact avec elle pour des raisons professionnelles à lui envoyer un e-mail.

«Merci à tous pour votre amour et votre compréhension», remercie-t-elle ses fans, au terme de ce message qui met un point final à une relation amoureuse qui avait débuté par un coup de foudre.

En effet, c’est à Montreuil, en France, que Najat Aâtabou et Mourad Hadri avaient fait connaissance pour la première fois, alors que celui-ci, comme il l'avait confié dans une interview accordée au magazine Femmes du Maroc, n’avait alors aucune idée de qui pouvait bien être cette femme dont il était tombé sous le charme.