Ahlamalik, le nouveau jeune amour de Madonna

Ahlamalik et Madonna

Le penchant de Madonna pour les hommes plus jeunes qu’elle n’est un secret pour personne, surtout quand ils sont bien faits de leur petite personne. Voici sa nouvelle conquête, et non des moindres.

Il s’appelle Ahlamalik Williams, il a 26 ans, il est danseur professionnel et fait partie de la troupe de Madonna… Sans oublier le fait que son physique avantageux est aussi un atout de taille. Il n’en a pas plus fallu à la reine de la pop pour jeter son dévolu sur le jeune homme, apparu à ses côtés sur le balcon d’un palace à Miami, le 13 décembre dernier, dans une étreinte complice. Sur des clichés publiés sur un tabloïd spécialisé das la presse people, The Daily Mirror, on aperçoit ainsi le jeune homme enlacer tendrement Madonna et même lui masser les épaules. A leurs côtés, Lourdes, la fille de la chanteuse, elle aussi dans les bras d’un homme. © Copyright : DR Né en avril 1994, Ahlamalik Williams a grandi en Californie où il a étudié à la Monterey Trail High School, près de Sacramento. Son père, Drue Williams, est un vétéran de l'US Navy qui avait effectué son service militaire dans les années soixante-dix. Il a rencontré la mère d'Ahlamalik, Laurie, en 1986 et ils ont trois enfants: Ahlamalik, son frère Ahlijah et sa sœur LeYana. A 61 ans, la star prouve encore une fois que dans son monde, l’amour n’a pas d’âge… quand on s’appelle Madonna, tout du moins.

Par Leïla Driss