Vidéo. Tchad: célébration de la fête du coq marquant le nouvel an chez les Toupouris

© Copyright : Le360/ Innoncent Kilayo

Résidant entre le nord du Cameroun et le sud du Tchad, la communauté Toupouri vient de célébrer la " fête de coq" marquant le nouvel an. Elle a pour but de demander aux ancêtres afin qu'ils intercèdent en faveur d'une vie de quiétude chez tous les Toupouris.