Vidéo. Algérie: un ancien diplomate appelle Erdogan à coloniser l'Algérie

Mohamed Larbi Zitout, ex-numéro deux de l'Ambassade d'Algérie en Libye.

© Copyright : DR

Mohamed Larbi Zitout, ancien diplomate algérien, estime qu'il faut que la Turquie colonise l'Algérie. Des propos on ne peut plus graves, qui montrent la rupture ô combien profonde entre les citoyens de ce pays d'Afrique du Nord et le régime.

Par Djamel Boutebour