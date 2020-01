Tunisie. Fita 2020: à Tunis, un forum international pour mieux tirer profit de la Zleca

La Tunisie veut tirer profit du lancement de la Zone de libre-échange continentale africaine. La 3ème édition du forum «Financing investment and trade un Africa», les 3 et 4 février 2020 à Tunis, permettra aux acteurs économiques et politiques de débattre des opportunités qui s'offrent au pays.

Par Karim Zeidane