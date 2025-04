Trump et Musk essuient un premier revers électoral dans le Wisconsin

Susan Crawford, soutenue par les démocrates, a remporté un siège pour dix ans à la Cour suprême de cet État de la région des Grands lacs, selon des projections de plusieurs médias américains.

Elle faisait face à Brad Schimel, soutenu par Donald Trump et le multimilliardaire Elon Musk, et dont la victoire aurait fait basculer la haute instance du Wisconsin du côté conservateur.

En Floride, deux législatives partielles ont également eu lieu mardi dans des circonscriptions solidement ancrées à droite et qui resteront dans l’escarcelle des républicains, selon les projections de plusieurs médias.

Le président s’est félicité mardi soir sur sa plateforme Truth Social des deux «larges» victoires de son camp en Floride, mettant en avant son «soutien» aux candidats.

Il n’a en revanche pas commenté le résultat pour la Cour suprême du Wisconsin, préférant y retenir l’adoption, par un référendum organisé le même jour, d’une mesure obligeant les électeurs à présenter une pièce d’identité avec photo afin de pouvoir voter.

«C’est une grande victoire pour les républicains, peut-être la plus grande de la soirée», a-t-il écrit.

«Le plus important»

Elon Musk n’a pas non plus réagi à la défaite de Brad Schimel, et salué à la place l’issue du référendum local. «C’était le plus important», a-t-il affirmé sur son réseau social X.

Le patron de Tesla et Space X s’inquiétait d’un potentiel rééquilibrage par la Cour suprême locale dans le découpage des circonscriptions électorales, en faveur des démocrates. Etat pivot, le Wisconsin avait été remporté par Donald Trump à la présidentielle de novembre.

«C’est l’une de ces situations étranges où une petite élection en apparence pourrait déterminer le destin de la civilisation occidentale», avait lancé Elon Musk mardi.

Le président républicain avait, lui, publié lundi sur Truth Social un message de soutien à Brad Schimel. Il s’était surtout attaqué à Susan Crawford, qui serait, selon lui, «un DESASTRE pour le Wisconsin et pour les Etats-Unis d’Amérique».

Un peu plus de deux mois après le début de son mandat, les enquêtes d’opinion donnent une baisse relative de la popularité de Donald Trump et ces élections dans le Wisconsin et en Floride étaient les premières véritables épreuves auxquelles il faisait face dans les urnes depuis novembre.

Campagne onéreuse

En Floride, les républicains s’inquiétaient face à des sondages qui montraient une course plus serrée qu’attendu dans l’une des circonscriptions, alors qu’elle avait été remportée avec plus de 30 points d’écart à l’automne.

Le trumpiste Randy Fine a bien gagné mardi le siège en jeu à la Chambre des représentants face au démocrate Josh Weil, mais avec une avance bien plus mince qu’il y a quelques mois.

Ces résultats ont «de quoi donner des sueurs froides à mes collègues républicains», a déclaré sur la chaîne MSNBC le responsable de la minorité démocrate à la Chambre des représentants Hakeem Jeffries, alors que l’opposition peine à se faire entendre depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

Dans le Wisconsin, les deux camps avaient sorti l’artillerie lourde pour une élection qui, d’ordinaire, passe inaperçue dans le reste du pays.

Selon le Centre Brennan de l’Université de New York, c’est «le scrutin judiciaire le plus coûteux de l’histoire américaine», avec plus de 98 millions de dollars déversés dans la campagne, dont 53 millions en faveur du candidat conservateur.

Elon Musk n’est pas étranger à cela.

«Il a dépensé plus de 25 millions de dollars pour essayer de m’empêcher de siéger à la Cour suprême du Wisconsin», a lancé dimanche Susan Crawford lors d’un rassemblement.

Son équipe de campagne avait accusé récemment Elon Musk de vouloir «acheter un siège à la Cour suprême du Wisconsin afin d’obtenir une décision favorable» dans des poursuites engagées par Tesla, son entreprise de véhicules électriques, contre les autorités du Wisconsin.