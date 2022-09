Six ans après l'attaque qui avait fait 86 morts à Nice: impatience et appréhension chez les victimes et leurs proches

Une affiche en hommage au victimes de l'attentat de Nice.

Le procès de l'attentat de Nice s'est ouvert lundi après-midi à Paris, suscitant un mélange d'«impatience» et d'appréhension chez les victimes et leurs proches, six ans après l'attaque au camion-bélier qui avait fait 86 morts dans la foule venue assister au feu d'artifice du 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais.