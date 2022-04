Sénégal: l’incubateur de Pikine, un outil entre les mains des jeunes entrepreneurs

Officiellement la ville la plus peuplée du Sénégal, avec une population d'un million d’habitants composée en majorité de jeunes et de femmes sans emploi, Pikine est une véritable bombe à retardement. L’incubateur vient appuyer les entrepreneurs, les porteurs de projets et les chômeurs de Pikine.

Par De notre correspondant à Dakar Moustapha Cissé