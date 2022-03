Sénégal: le costume africain en voie de détrôner les tenues occidentales

© Copyright : Le360/ Moustapha Cissé.

Au Sénégal, ils sont de plus en plus nombreux à abandonner les tenues occidentales au profit des tenues africaines. Si cette mode s’inspire du style vestimentaire de l’ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, elle a connu une évolution dans le temps et arbore désormais une touche plus moderne.

Lire la suite de l'article sur: le360afrique.com

Par De notre correspondant à Dakar Moustapha Cissé