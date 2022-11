Qatar 2022: à Libreville, coup d’envoi du business autour de la Coupe du monde

© Copyright : le360 Afrique/Ismael

VidéoLa Coupe du monde de football reste l’un événement les plus impressionnants et les plus fascinants de toute la planète, suivie par des milliards de fans aux quatre coins du globe. Des business se créent également autour de cet événement.