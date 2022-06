Niger: la sécurité alimentaire et nutritionnelle au centre des préoccupations des responsables de l’UEMOA

Le Niger a abrité le 10 juin 2022, la 11e réunion du Comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Y prenaient part les ministres de l’Agriculture et de l’Elevage de l’espace UEMOA dans un contexte marqué par plusieurs crises sur le plan régional et international.