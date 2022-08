Mali: «Le dossier des 49 mercenaires ivoiriens doit être géré avec rigueur»

Cela fait un mois et demi que 49 mercenaires ivoiriens ont été arrêtés à Bamako par les autorités maliennes. L’affaire est venue exacerber la tension diplomatique entre la Côte d’Ivoire et le Mali et embarrasser Abidjan qui n'a jamais caché son rejet des militaires au pouvoir à Bamako.

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté