Indonésie: des dizaines d’orangs-outans sauvés des incendies

Des membres de la BKSDA (Agence de conservation des ressources naturelles), de la Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) et du WWF Indonésie évacuent un orang-outan âgé de 20 ans, menacé par des feux de forêt et de terres, dans le village de Hampangen, dans la régence de Katingan (Kalimantan central), le 17 octobre 2026. (Photo: REINA/AFP). AFP or licensors

Ces feux sont à l’origine d’un épisode de pollution de l’air par des fumées toxiques qui durent depuis des mois et a entraîné la fermeture d’écoles, une forte recrudescence des troubles respiratoires chez les humains comme chez les animaux, et des restrictions d’activités en plein air en Indonésie, en Malaisie, à Singapour et au Timor oriental.

Les niveaux de pollution de l’air oscillent à nouveau de «malsain» à «très malsain» dans toute la région dimanche, enveloppant de nombreuses régions du sud de l’Asie du Sud-Est d’un brouillard toxique.

Le système suisse de surveillance de la qualité de l’air IQAir a une nouvelle fois classé Singapour et Kuala Lumpur parmi les dix grandes villes les plus polluées du monde dimanche après-midi.

Les incendies sur la partie indonésienne de l’île de Bornéo et sur l’île de Sumatra, intensifiés par un phénomène El Niño surpuissant, continuent d’émettre de la fumée qui se propage notamment sur Singapour et la Malaisie, pays voisins de l’Indonésie.

Les opérations de sauvetage de la faune menacée par les incendies, notamment les orangs-outans, se prolongent en Indonésie.

«Du 6 août au 10 octobre 2026, une équipe conjointe a évacué 51 orangs-outans de plusieurs sites (...) dans le Kalimantan occidental (sur l’île de Bornéo, ndlr), à mesure que les incendies touchaient de plus en plus leur habitat», ont indiqué dans un communiqué l’agence de conservation des ressources naturelles du Kalimantan occidental et l’organisation indonésienne de protection de l’environnement YIARI.

Forest and Land Fires Devastate West Kalimantan, YIARI Evacuates 33 Animals, Mostly Orangutans YIARI evacuated 33 wild animals affected by the fire, including orangutans, pangolins, proboscis monkeys, gray langurs, slow lorises, and civets. https://t.co/Wcq6nrwpmw — Orangutan Land Trust🦧 (also on Bluesky) (@orangulandtrust) September 17, 2026

«Pas assez de pluie»

Selon des données publiées cette semaine par le ministère indonésien des Forêts, le nombre de singes secourus ces derniers mois à Kalimantan pourrait atteindre 96. Contactés par l’AFP, des responsables n’ont pas pu être joints dans l’immédiat.

Lors du dernier sauvetage en date samedi, trois ONG ont secouru un orang-outan mâle de 20 ans à Hampangen, village de la province de Kalimantan central, sur l’île de Bornéo.

«Le processus d’évacuation s’est déroulé avec la plus grande prudence», ont indiqué l’ONG Borneo Orangutan Survival Foundation, l’Agence de conservation des ressources naturelles du Kalimantan central et le WWF Indonésie.

Uma fêmea de orangotango de 20 anos foi resgatada na província de Kalimantan Central, na Indonésia, após ter o habitat devastado por incêndios florestais. O resgate ocorreu na quarta-feira no regimento de East Kotawaringin, após moradores avistarem o animal próximo a uma plantação. A operação conjunta reuniu a Agência de Conservação de Recursos Naturais de Kalimantan Central (BKSDA), a Orangutan Foundation International (OFI) e a Comunidade de Resgate Animal de Sampit. Para a remoção em segurança, a equipe precisou sedar o animal no topo de uma árvore antes de descê-lo para uma rede de proteção. Créditos: Borneo Orangutan Survival Foundation | Viory 📺 Confira na JP News 📌 Siga o nosso perfil @JovemPanNews #JovemPanNews #Resgate #Orangotango #Indonésia — Jovem Pan News (@JovemPanNews) October 17, 2026

«Après avoir anesthésié l’orang-outan, l’équipe médicale a immédiatement procédé à un examen de santé avant de transporter l’animal vers le (...) centre de réhabilitation», ont précisé ces organisations.

Autre conséquence des incendies de forêts, environ 2.400 vols à travers le pays ont été affectés par les fumées toxiques depuis la mi-août, selon le ministère indonésien des Transports.

«Le brouillard réduit la visibilité autour des aéroports, ce qui peut entraîner des retards, des perturbations et même des annulations de vols», ajoute le ministère.

😷 Depuis des mois, l'Indonésie lutte contre des feux de forêt qui ont entrainé une grave pollution atmosphérique dans le pays, mais aussi en Malaisie et à Singapour. Le nombre de personnes souffrant de troubles respiratoires a explosé ⤵️ https://t.co/x7nWcENewM — Agence France-Presse (@afpfr) October 16, 2026

Pour Wang Jingyu, un expert en sciences de l’atmosphère basé à Singapour, la région est sous l’emprise d’un super phénomène El Niño. À cause «du super El Niño sur l’ensemble de l’Asie du Sud-Est, la température de la surface de la mer est plus froide que la normale», explique-t-il à l’AFP.

«Dans ces conditions, une température de surface de la mer plus froide signifie que nous n’avons pas suffisamment d’évaporation provenant de l’océan», ce qui entraîne un manque de pluie, ajoute-t-il: «Nous n’avons pas assez de pluie, le feu ne peut pas être facilement éteint».