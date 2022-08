Guinée: l'ex-coach du Hafia, Me Naby Camara, honoré par le monde sportif

L'historique et très adulé ex-coach du Hafia, Me Naby Camara, a été célébré par les acteurs du sport guinéens au stade du 28 septembre de Conakry. Un hommage grandiose a été rendu à l'œuvre et à la carrière de l'homme.