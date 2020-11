© Copyright : AFP

Plus de 10.000 dindes vont être abattues au Royaume-Uni en raison d'un foyer de grippe aviaire détecté dans un élevage du Yorkshire du Nord (nord de l'Angleterre), a annoncé, dimanche, le gouvernement.

Les 10.500 bêtes de l'exploitation seront abattues pour lutter contre la propagation de l'épidémie, qui ne présente que peu de risques en matière de santé publique humaine, et une zone de contrôle a été mise en place autour de l'exploitation. Selon la vétérinaire en chef du Royaume-Uni, Christine Middlemiss, des "mesures immédiates" ont été prises pour empêcher la propagation de l'épidémie dès que le foyer a été détecté samedi.

Plusieurs foyers ont été détectés ce mois-ci dans plusieurs régions du Royaume-Uni.

Après l'apparition de foyers en Russie et au Kazakhstan, cet été, l'épizootie a progressé récemment vers l'Europe de l'Ouest, où les niveaux d'alerte ont été relevés.

Les Pays-Bas, l'Irlande, le Danemark et la Belgique sont notamment touchés par le virus, propagé par les oiseaux migrateurs. La maladie n'est pas considérée comme dangereuse pour l'homme et la consommation de volailles et d'oeufs n'est pas déconseillée.