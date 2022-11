Gabon: les «Journées de l’industriel» pour accélérer la diversification économique

Vidéo«Ancrer le Gabon sur la voie du développement industriel durable et inclusif». C’est sous ce thème non moins ambitieux que Libreville a abrité du 10 au 12 novembre, la 1re édition de ses Journées de l’industriel. Cet événement vise à présenter le niveau d’avancement du tissu industriel et les opportunités d’investissement du pays.