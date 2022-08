Gabon: la mangrove, un refuge de crustacés en danger au nord de Libreville

Forêts uniques adaptées à l’extrême salinité du milieu marin, puits de carbone, écosystèmes complexes et refuges pour les alevins... Le rôle des mangroves est multiple et essentiel pour la survie de nombreuses espèces végétales et animales.