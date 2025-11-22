France: l’adoption d’un budget compromise après le rejet des députés

Des députés lèvent la main lors d'une séance de débat sur le projet de loi de finances pour 2026 à l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement français, à Paris, le 21 novembre 2025. AFP or licensors

Après des semaines de débats parfois houleux sur la fiscalité du patrimoine, ou celle des grandes entreprises, 404 députés ont rejeté la partie «recettes» du texte (un seul a voté pour), emportant ainsi l’ensemble du projet de loi, sans même étudier la partie «dépenses».

En vertu des procédures parlementaires françaises, ce vote renvoie le texte initial du gouvernement à la chambre haute du Parlement, qui s’en saisira la semaine prochaine.

Dans un paysage politique très facturé depuis la dissolution de l’Assemblée nationale décidée par le président Emmanuel Macron en 2024, la difficulté à adopter un budget de l’Etat constitue le sujet majeur à l’origine de la chute des derniers Premier ministres.

Le gouvernement minoritaire de Sébastien Lecornu, un proche d’Emmanuel Macron, se trouve pourtant sous forte pression pour réduire le déficit public, le plus élevé de la zone euro, dont l’ampleur inquiète les marchés financiers.

L’Assemblée avait déjà rejeté en 2024 le budget de l’État, de manière inédite depuis l’adoption de la Ve République en 1958. Mais c’est une première qu’il le soit avec une telle ampleur.

Les groupes de gauche et l’extrême droite ont voté contre, ceux du camp gouvernemental se sont divisés entre votes contre et abstentions. Seul un député centriste a voté en faveur du texte.

Compromis?

Si l’exécutif espère toujours une adoption avant la fin de l’année, cela apparaît comme une gageure, en terme de délais comme en terme de majorité pour le voter.

Minoritaire, le quatrième gouvernement en moins d’un an et demi, le sixième depuis la réélection de M. Macron en mai 2022, avait promis de laisser le dernier mot au Parlement pour éviter une censure.

Mais la recherche d’un compromis reste très difficile entre un camp présidentiel fracturé, une gauche traversée de tensions et une extrême droite favorable à une union des droites.

Si elle a vu dans le «plus long débat budgétaire» de la Ve République, un «travail utile», la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin a aussi déploré un «certain nombre de mesures inconstitutionnelles, irréalistes ou inapplicables».

"On ne va pas pouvoir voter jusqu'à ce soir des amendements à 300 millions d'euros les uns après les autres", recadre @AdeMontchalin après l'adoption de nouveaux amendements réduisant la TVA pour les salles de sport et les circuits courts. "Tout ça ne va pas prospérer."#DirectAN pic.twitter.com/F3Bs2Hkesl — LCP (@LCP) November 20, 2025

Dans le viseur du camp gouvernemental, plusieurs hausses d’impôts, dont un «impôt universel» sur les multinationales, une hausse de taxe sur les rachats d’action, ou une contribution sur les dividendes.

Avec elles, le déficit passerait à «4,1%» du PIB (contre un objectif à 4,7% dans le texte initial), sans elles il serait de «5,3%», a estimé Amélie de Montchalin.

Sur X, elle a dénoncé l’«attitude cynique» des «extrêmes», se disant cependant «convaincue» de la possibilité d’un compromis.

Avec le Gouvernement, je prends acte du rejet par l’Assemblée nationale de la partie « recettes » du projet de loi de finances en première lecture.



Les extrêmes, dans une attitude cynique, ont choisi de faire adopter des mesures inapplicables, au détriment des compromis… — Amélie de Montchalin (@AdeMontchalin) November 22, 2025

«Le compte n’y est pas», a lancé le chef de files des élus socialistes, Boris Vallaud, estimant les «recettes» insuffisantes pour «effacer» des économies irritantes sur les politiques publiques.

Le PS continuera toutefois à «chercher le compromis», a-t-il assuré.

Les socialistes, qui avaient accepté de ne pas censurer le Premier ministre en échange notamment de la suspension de la réforme des retraites, espéraient que les débats permettent d’arracher une taxe sur le patrimoine des ultra-riches. Mais les propositions en ce sens ont été rejetées.

Si le Parlement ne se prononce pas dans les délais, le gouvernement peut exécuter le budget par ordonnance. Une loi spéciale peut aussi être votée permettant à l’Etat de continuer à percevoir les impôts existants l’an prochain, tandis que ses dépenses seraient gelées, en attendant le vote d’un réel budget.