Des journalistes et participants à une émission télé ont été surpris par le puissant séisme qui a secoué les plateaux. Heureusement, plus de peur que de mal. Les images.

La chaine régionale Edessa TV, dans la province d’Elazig en Turquie, donnait rendez-vous, hier vendredi 24 janvier, à ses téléspectateurs pour une émission en directe.

Or voilà qu’en cours d’émission, un puissant séisme de magnitude 6,8 a frappé l'est de la Turquie et été ressenti jusque sur les plateaux, qui se sont mis à trembler.

Les journalistes et leurs invités ont pu malgré tout garder leur sang froid. Heureusement, il n’y a pas eu de dégât.

Dans la région, le séisme a fait au moins 20 morts et plus d’un millier de blessés.