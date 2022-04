© Copyright : Said Bouchrit / Le360

L'humoriste et comédien Simo Gama campe le personnage de Momo dans la sitcom «Zenqat Assaâda», réalisée par Safaa Al Baraka. Il en parle dans cet entretien à bâtons rompus avec Le360.

Simo Gama, Momo dans la sitcom Zenqat Assaâda est ravi de faire partie du casting. Cette sitcom, diffusée tous les jours à 19h25 sur 2M et réalisée par Safaa Baraka, réunit une belle brochette d’acteurs du calibre de Mohamed Khiari, Jamila El Haouni, Houda Sedki, Ibtissam Laaroussi et Abdessamad Miftah El Kheir.

Dans cette sitcom, il joue le rôle de Momo, un artisan dinandier qui travaille le cuivre. L’acteur considère que c’est l’occasion de jeter la lumière sur ce métier d’art.

Mais au-delà, pour Simo Gama, prendre part à cette aventure télévisuelle est une manière d’apprendre des anciens et des plus expérimentés. «Lorsqu’on a l’occasion de travailler avec des personnes comme Mohamed Khiari, on découvre plusieurs facettes de sa personnalité dont sa générosité et son attitude très fairplay lorsqu’il permet à des jeunes d’avoir aussi droit aux feux des projecteurs et d’avoir leur propre moment de gloire», lance Simo Gama.

Cet humoriste, coach dans l’émission «Stand Up» sur Al Aoula, souligne dans cet entretien à bâtons rompus, qu’il devient de plus en plus difficile de se frayer un chemin dans le monde du stand-up show. Il y a aujourd’hui une foultitude d’artistes qui, ont fait leur entrée dans ce monde auparavant très select, constate-t-il.