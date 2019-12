De g à d: Moulay Hafid Elalamy et Moncef Belkhayat

Dans un communiqué, le syndicat national de la presse marocaine (SNPM) annonce la tenue d’une assemblée générale constitutive du bureau syndical de l’entreprise Horizon Press, le 26 décembre 2019 au siège du SNPM à Casablanca.

Ladite assemblée générale constitutive a eu lieu en présence du bureau régional de la section Casablanca-Settat et des membres du bureau exécutif national du SNPM. Elle coïncide avec l’annonce, mardi, d’un rapprochement entre Cross Word et Saham Media Fund, donnant naissance à un groupe de presse, Horizon Press, composé de 9 titres.



Lors cette assemblée générale, les journalistes, les techniciens et les membres de l’administration présents ont unanimement exprimé leur engagement à contribuer au développement de l’entreprise et de ses médias, souligne le communiqué du SNPM.

«Les présents ont également pris note de la restructuration du groupe. Ils sont mobilisés pour la préservation de la pérennité et de la stabilité de l’entreprise, ainsi que pour la défense des droits matériels, sociaux et professionnels de l’ensemble des salariés de l’entreprise, conformément aux lois régissant la profession et les relations de travail», est-il précisé.



Au terme de cette assemblée, il a été décidé de constituer un bureau syndical composé de:



- Salaheddine Lemaizi, secrétaire général

- Jalal Baâzi, premier secrétaire général adjoint

- Aziz Diouf, deuxième secrétaire général adjoint

- Lamia Benessalah, rapporteuse

- Mustapha Bentak, rapporteur adjoint

- Amine Zita et Nadia Benyouref, conseillers