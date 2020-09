© Copyright : DR

"L'incroyable famille Kardashian" aura assurément marqué l'histoire de la télé-réalité. Toutefois, malgré son succès, la saga familiale ne sera plus diffusée à compter de 2021.

C’est à Kim Kardashian West qu’a incombé la responsabilité d’annoncer la nouvelle au public. Une fois n’est pas coutume, l’influenceuse et businesswoman a choisi de communiquer sur Twitter plutôt qu’Instagram.

"C'est avec le cœur lourd que nous avons pris la décision difficile, en tant que famille, de dire au revoir aux Kardashian", a-t-elle déclaré sur Twitter.

"Je suis incroyablement reconnaissante à tous ceux qui m'ont regardée et qui m'ont soutenue, moi et ma famille, au cours de ces 14 années incroyables", écrit-elle avant d’expliquer que "cette émission a fait de nous ce que nous sommes et je serai à jamais redevable à tous ceux qui ont joué un rôle dans l'évolution de nos carrières et ont changé nos vies pour toujours".

Et pour cause, après 14 ans de diffusion et 20 saisons, l’émission de télé-réalité diffusée à travers le monde a sorti les Kardashian de l’anonymat pour les propulser au rang de super-stars mondiales dès 2007.

Kim Kardashian est ainsi devenue, à 39 ans, une célébrité incontournable, sur Instagram tout comme à la Maison Blanche où elle a été reçue deux fois dans le bureau ovale par Donald Trump. A la tête d’une entreprise de produits cosmétiques et d’une marque de lingerie, l’influenceuse aux centaines de millions de followers s’apprête à lancer une nouvelle marque de lifestyle.

Quant à ses sœurs, Kendall et Kylie Jenner, elles ont littéralement grandi sur le plateau de cette émission qui les a sacrées dès leur plus jeune âge. A 24 et 23 ans, elles sont ainsi classées parmi les personnalités les plus influentes au monde. Dans le cas de Kylie, celle-ci a ainsi été désignée en 2019 par Forbes comme la plus jeune milliardaire autodidacte de tous les temps. Un titre dû au succès retentissant de sa marque de cosmétiques.