La styliste, Samira Haddouchi, est une créatrice prolifique. Même dans un contexte de pandémie du Covid-19, la designer de mode continue de créer et de participer à des défilés à l'International. Le dernier a eu lieu à Venise quand les prochains sont prévus dans des pays du Moyen-Orient. Interview.

Samira Haddouchi est ce qu’on appelle une pionnière de la mode au Maroc. Cette styliste professionnelle compte parmi les premiers designers qui ont fait la promotion du caftan marocain haute couture et ce, dès le début des années 2000.

Elle a fait partie, des créateurs qui ont sublimé le caftan en le dépoussiérant, le modernisant et en le revisitant au fil de leurs recherches, à l’instar d’Albert Oiknine et de Lahoucine Ait El Mahdi.

Samira Haddouchi s’en souvient comme si c’était hier, mais en parle aujourd’hui, en 2021, avec une certaine nostalgie. «Au début des années 2000 et jusqu’en 2011, il y avait de la créativité dans le caftan haute couture marocain, mais après, on s’est retrouvé avec une scène où n’importe qui veut réaliser un caftan en se contentant uniquement de faire du copier-coller avec 0 recherches…», confie la designer face caméra pour Le360.

Samira Haddouchi est une designer prolifique, y compris durant la pandémie du Covid-19, qui a fait son apparition au Maroc il y a un an et demi, en mars 2020. «J’ai continué à travailler et l’intérêt est toujours là… Même si les ventes ont diminué à cause de la crise financière qui a accompagné la pandémie, j’ai gardé mes clients et nous nous sommes tous adaptés», souligne la créatrice qui a profité de ce contexte sanitaire difficile pour créer sa marque de prêt-à-porter haut de gamme: Khaddouj brand.