Certaines personnes osent vivre leur rêve. C'est le cas de Yasmine et Hanane, deux jeunes designers, qui ont créé leur marque d'objets et de vêtements personnalisés sous la marque Bazardage. Rencontre avec ces deux femmes, passionnées et passionnantes.

Hanane Elhjaji et Yasmine Sidki, deux artistes dans l’âme, ont toujours su qu’elles travailleraient les tissus, les couleurs et les motifs auxquels elles vouent une véritable passion. Une passion née dès leur plus tendre enfance.

Aujourd’hui, avec beaucoup d’ambition et de bonne volonté, ces deux jeunes également passionnées de dessin et de mode, ont donné vie, en décembre 2020, à Bazardage, leur marque qui propose objets et vêtements personnalisés qui savent mettre en avant la femme marocaine d'aujourd'hui, ainsi que le patrimoine culturel du pays.

"Nous essayons surtout de mettre en avant la femme marocaine, et tout ce qui est traditionnel marocain. Nous créons, avec beaucoup d’amour, des tableaux avec des styles différents, mais toujours en restant dans le même thème. Nous avons un patrimoine culturel très riche et notre plus grande source d’inspiration est notre pays, le Maroc" explique Hanane.

Grâce à des créations surprenantes et originales, les deux femmes ont créé leur propre signature sur le marché des vêtements personnalisés, tout tissu confondu, en présentant des pièces uniques.

«Nous travaillons avec une peinture spéciale pour tissu, puis nous pouvons ajouter au dessin des détails en 3D, ça peut être un bijou, un caftan, des pompons ou autres... Avec nos créations, nous voulons raviver notre culture et valoriser la femme marocaine des temps modernes ou la femme marocaine traditionnelle», ajoute Yasmine.

En termes de coût, le prix de chaque article personnalisé est fixé à partir de 600 dhs en fonction de la matière et de la complexité du design, et à partir et 1.200 dhs pour les prestations traditionnelles.

L’histoire de Hanane et Yasmine est celle de deux femmes dont la passion les a menées à leur profession. Pour ces deux créatrices de mode, une chose est sûre, les preneurs de leurs créations sont sûrs de porter des pièces d’art uniques.