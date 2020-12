© Copyright : DR

A la demande de la Tunisie, l’Unesco étudie la possibilité d’intégrer la célèbre harissa au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Très prisée en Afrique du Nord pour relever les plats, la harissa, célèbre sauce pimentée à laquelle on attribue souvent des origines tunisiennes, pourrait bien être nommée au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

L’objectif de cette requête transmise à l’Unesco par la Tunisie n’est pas seulement symbolique. Présentée dans le dossier de candidature comme «l'emblème de la gastronomie tunisienne», l'objectif de cette demande est en fait de pouvoir contrôler la production industrielle de la Harissa et d’en interdire l’appellation pour les sauces jugées de mauvaise qualité.

La Tunisie a d’ores et déjà déposé deux autres dossiers de candidature au patrimoine mondial immatériel, l’un concerne l’inscription de la poterie de Sejnane, et le second celle de la Charfiya de l’île de Kerkennah, tous deux en cours d’étude par l’Unesco.