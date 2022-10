© Copyright : DR

Le célèbre créateur de mode dont l’enseigne, Maison ARTC, se trouve à Marrakech, a remporté le premier prix de la catégorie «vêtements de soirée» du célèbre évènement qui sacre chaque année les meilleurs créateurs de mode du monde arabe.

Initiative à but non lucratif lancée en 2018 sous le patronage de Son Altesse Cheikha Moza Bint Nasser en tant que présidente honoraire, la Fashion Trust Arabia 2022 s’est déroulée le 26 octobre, à Doha, au Qatar, en présence de nombreuses personnalités internationales du monde de la mode.

Au terme de cette édition très attendue, le premier prix de la catégorie «vêtements de soirée» a été attribué à Artsi Ifrach, fondateur de Maison ARTC.

Sur le podium, on retrouve également parmi les six vainqueurs de cette édition, l'Egyptienne Fatma Mostafa, gagnante de la catégorie «Bijoux», les soeurs saoudiennes Sarah et Siham Albinali qui occupent la première place de la catégorie «Prêt-à-Porter» ou encore la Soudanaise Eilah Osman pour sa marque d'accessoires.

De Tel Aviv à Marrakech, sur les traces de ses racines marocaines

En quête d'indépendance, après avoir vécu à Tel Aviv, Paris puis Amsterdam, c’est au Maroc, terre de ses parents, qu’Ifrach a trouvé son sanctuaire et c’est depuis Marrakech, où il s’est installé, qu’il crée des collections uniques en leur genre.

Utilisant des couleurs et des imprimés comme paysage, ses créations reflètent l'espace et le temps et s’inspirent du pays de ses ancêtres, terre empreinte de multiculturalisme, d’histoire, d’art et de traditions.

Au Maroc, Artsi collabore avec des photographes locaux à l’instar de Laila Hida ou encore Mous Lamrabat.

Avec ce dernier, il a créé le duo artistique baptisé @artsimous, une collaboration photographique qui s’inspire du métissage culturel, de l’histoire et de l’art.

Explorant le passé pour mieux se projeter dans le futur, Artsi est connu pour son style riche, coloré et éclectique.

«J'essaie, à travers le matériau qui m'entoure, de créer une histoire qui capture la culture, les souvenirs et le travail artisanal. Les matériaux que j'utilise sont vintage et faits à la main. Je crée mes pièces avec une liberté totale, cela vient de l'état d'esprit que j'ai à ce moment-là. Il s'agit d'être respectueux du passé, de la culture et d'apporter quelque chose de plus chaleureux. Dans mes pièces, je veux créer un souvenir qui m'émeut émotionnellement. Les tissus vintage peuvent combiner le passé et le présent. Les couleurs, les motifs et les imprimés sont mon paysage», explique Artsi.