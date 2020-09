© Copyright : DR

Accor Live Limitless lance le magazine ALLFbladna pour raviver l’amour du voyage au Maroc. ALLFbladna vous propose de redécouvrir le Maroc à travers des itinéraires exclusifs qui vous laisseront admirer la richesse naturelle, artisanale et culturelle du Royaume.

Dans ce premier numéro, ALLFbladna vous emmène à la découverte des régions de Marrakech et d’Essaouira-Safi à travers plusieurs itinéraires exceptionnels qui vous guideront de la côte Atlantique au cœur des montagnes de l’Atlas.

Essaouira-Safi, longer la côte Atlantique…

Au départ d’Essaouira, le premier itinéraire intitulé «Ocean Drive south» vous plongera vers le Sud, entre les Jbels du Haut Atlas occidental et l’océan Atlantique.

Des dunes de sable au petit port de Timzguida Outfasse, en passant par la grotte du cap Sim et les cascades de Sidi M’barek, vous découvrirez une nature encore sauvage et des paysages à couper le souffle. Cet itinéraire vous permettra aussi d’admirer les mines salines d’Ida Ou Azza et de découvrir le terroir de la région en rejoignant Tamanar, capitale du pays Haha, où la première coopérative d’argan a été créée en 1998.

Le deuxième itinéraire «Ocean drive North» vous guidera vers Safi à la découverte de magnifiques plages sauvages et de l’art de la poterie si chère à la ville portuaire.

La première étape vous mènera sur la plage de Moulay Bouzerktoun. Niché au pied des falaises, ce petit coin de paradis vous émerveillera par sa beauté sauvage et sa quiétude. Ce road trip, de Moulay Bouzerktoun à Safi en passant par les plages de Bhibeh et Sidi Ishaq, ravira les adeptes de sports nautiques et de balades en mer ainsi que les gourmands, friands de poisson frais. En fin de parcours, vous découvrirez la richesse historique et culturelle de la ville de Safi avec sa forteresse portugaise du 15e siècle et sa grande porte monumentale qui s’ouvre sur le méchouar d’où l’on peut admirer une dizaine de vieux canons espagnols et hollandais pointés vers l’océan.

«Argan road trip» est l’itinéraire destiné aux amoureux du terroir.

Partez à la rencontre des habitants de la région qui vous feront découvrir leur savoir-faire et les méthodes ancestrales de la production de l’or de la région, l’huile d’argan. Profitez-en pour déguster les autres produits du terroir local en visitant la sucrerie de cannes ancestrale d’Ida Ou Gourd, la fromagerie qui vous propose de découvrir sa production artisanale de fromages de chèvre, sa grande spécialité depuis une dizaine d’années ou encore le vignoble du Val d’argan dans lequel vous pourrez vous promener avant de profiter d’une séance de dégustation des seuls vins certifiés biologiques au Maroc.

Pour une immersion au cœur des traditions, du terroir et de la gastronomie locale, Accor Live Limitless propose, par le biais de ses hôtels Sofitel et Mgallery, deux expériences gastronomiques exclusives:

- Gnaoua Dinner Experience pour découvrir la musique traditionnelle gnaoua au cours d’un dîner évocateur sur la plage ou dans les jardins des hôtels.

- Chic Pique-nique où sous un arganier en direction du Sud, vous partagerez un pique-nique privé surplombant l’océan.

Pour rejoindre Marrakech depuis Essaouira, empruntez la route 207 et profitez du spectacle unique qu’offre la région que vous pourrez immortaliser en prenant quelques clichés des chèvres dans les arganiers. Depuis Safi, en revanche, vous partirez à la découverte de la route 44 à travers la vallée.

Marrakech, entre désert et montagne…

«Desert road» est un itinéraire en 4 étapes qui vous mènera de la palmeraie de Marrakech à l’oasis de Lala Takerkoust en passant par Tamesluht et le désert d’Agafay.

Pour découvrir la palmeraie de Marrakech, deux options s’offrent à vous. Les amoureux de la nature préféreront une ballade à dos de dromadaires tandis que les plus aventureux opteront pour une ballade en quad. Peu importe l’option choisie, elle vous permettra d’admirer les quelque 100.000 palmiers qui constituent ce patrimoine naturel et ce paysage unique.

Aux portes de Marrakech, le désert d’Agafay vous promet une expérience inédite. Vous profiterez de la quiétude et du calme de ce désert de pierres pour vous ressourcer en oubliant le stress et les bruits de la ville devant un panorama exceptionnel formé par les dunes de roches. Cet itinéraire prend fin au barrage de Lala Takerkoust où vous pourrez, le temps d’une ballade ou d’un déjeuner, profiter du paysage en contemplant les sommets des montagnes de l’Atlas.

Deuxième itinéraire au départ de Marrakech, «Atlas Mountain road» vous plongera au cœur du Haut Atlas.

Dans la vallée de l’Ourika, partez à la rencontre des populations locales pour découvrir l’art ancestral des poteries et profitez du paysage somptueux qu’offrent les cascades d’eaux. De la vallée de l’Ourika à Imlil, en passant par le village de Setti Fatma et l’Oukaimeden, ce circuit comblera les attentes des amateurs de randonnées et vous éblouira par la beauté de ses paysages naturels.

Sur le chemin du retour, n’hésitez pas à vous arrêter à Tahannaout. Ce petit coin de paradis, perché à 1.000 mètres d’altitude, abrite la résidence artistique Al-Maqam, un havre de beauté au cœur d’un jardin d’oliviers où vous pourrez en fonction de la saison y rencontrer des artistes venus du monde entier.

«Secret Garden Roads» vous guidera au fil des jardins que recèlent la ville ocre et sa région.

Cet itinéraire 100% vert débute au nord de Marrakech, à 10 km sur la route en direction de Casablanca, à Cactus Thieman, la première plantation de cactus au Maroc et en Afrique, avec des milliers de plantes grasses et quelque 150 espèces cultivées depuis plus de 40 ans. Vous découvrirez ensuite les jardins de la palmeraie avant de retourner au cœur de la ville où vous serez charmés par la magie du jardin Majorelle. Faites une halte au jardin de la Menara pour vous rafraîchir avant de découvrir le jardin secret près de la place Jemaâ El-Fna. Ce jardin dont l'origine remonte au 16e siècle se décline en deux espaces: un jardin exotique et un jardin islamique, tous deux conçus par le paysagiste Tom Stuart-Smith.

Pour finir, vous prendrez la direction du sud vers la vallée de l’Ourika où l’itinéraire vous emmènera à la découverte du Paradis du Safran, une safranière biologique où vous apprendrez tout sur le safran et les plantes médicinales et aromatiques. Sur le chemin du retour, vous pourrez faire une halte au jardin bio-aromatique de l’Ourika, le premier en son genre au Maroc. L’endroit referme une cinquantaine de plantes aromatiques, médicinales et ornementales, principalement issues de la région.

Comme à Essaouira, Accor Live Limitless propose dans le cadre de ses hôtels à Marrakech deux expériences gastronomiques exclusives:

- Gourmet escape à Agafay où vous vivrez une soirée féérique dans le silence du désert… loin du bruit et du superflu, dans la pureté de l’air et la beauté de la nature.

- Atlas Mountains tea time grâce auquel vous pourrez prendre une pause au cœur d’un village berbère, pour savourer en toute exclusivité une expérience authentique. »

Pour découvrir tous les détails sur ces itinéraires naturels, solidaires et créatifs, cliquez ici : bit.ly/30rFyyz

Et n’hésitez pas à partager vos expériences vécues avec le #ALLFBLADNA.