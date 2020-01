© Copyright : DR

Fort du succès de l’édition inaugurale, organisée du 20 au 22 décembre dernier, le fabricant et distributeur marocain de cigares haut de gamme, Habanos, annonce la tenue de la deuxième édition du salon du cigare au Maroc destiné à l’export, Habanos S.A.

La deuxième édition du Salon du cigare au Maroc destiné à l’export aura lieu du 18 au 20 décembre 2020 à Casablanca.

Le management de la firme a décidé de renouveler le succès de cet évènement, qui se veut une vitrine pour la promotion des cigares fabriqués à la main 100% localement à partir du meilleur tabac cultivé au Maroc.

Avec des graines originaires de la République dominicaine et des experts agricoles de ce même pays, le Honduras et l'Allemagne, l’entreprise marocaine Habanos S.A a commencé à cultiver et à produire ses propres cigares.

Son président fondateur, Moulay Omar Zahraoui, a enregistré la marque Habanos au Maroc en 2011 dès que le tabac a cessé d'être un monopole de l'État marocain, et a commencé à produire ses propres cigares.