O’Tacos passe à la vitesse supérieure au Maroc avec 15 nouvelles ouvertures

Sous l’impulsion du Groupe 3T Développement Maroc, la marque française O’Tacos entre dans une nouvelle phase d’expansion. Après le rachat stratégique de Tacos de Lyon, le groupe annonce l’ouverture de 15 nouveaux points de vente dans le Royaume, consolidant ainsi son positionnement de leader de la streetfood à la française.

En trois ans à peine, le Groupe 3T Développement Maroc s’est imposé comme une référence nationale dans le domaine de la master franchise. Porté par une vision audacieuse et structurée, le groupe s’est donné pour mission de construire un portefeuille de marques alliant excellence, accessibilité et ancrage local.

Déjà opérateur de la chaîne de restaurants O’Tacos et du réseau de salles de sport Fitness Park, 3T Développement Maroc ne compte pas s’arrêter là. Il ambitionne de déployer de nouvelles enseignes, marocaines comme internationales, dans plusieurs secteurs à fort potentiel, de la restauration au retail, en passant par le bien-être.

La récente acquisition de Tacos de Lyon, pionnier du tacos à la française au Maroc, marque une étape décisive dans la stratégie d’expansion du groupe. Cette opération vise à accélérer la croissance de la marque O’Tacos dans le Royaume et à renforcer son maillage territorial.

Présente dans plus de 400 villes à travers le monde (France, Belgique, Canada, Italie…), O’Tacos affirme ainsi son ambition de devenir la référence incontestée de la streetfood auprès de la jeunesse marocaine.

Le succès d’O’Tacos repose sur un positionnement unique mêlant culture urbaine, goût généreux et expérience client pensée pour la rapidité et la personnalisation. Parmi les ingrédients de cette recette gagnante: une sauce fromagère emblématique devenue culte, plus de 40 000 combinaisons possibles ; une sélection rigoureuse des produits et un rapport qualité/prix attractif pour une clientèle jeune, connectée et exigeante.

Avec des établissements déjà actifs à Marrakech et Casablanca (Californie et Ziraoui), O’Tacos prépare une montée en puissance avec 15 nouvelles ouvertures programmées dans les mois à venir. Tanger, Fès, Agadir, Mohammedia, Marrakech ou encore d’autres quartiers de Casablanca figurent parmi les villes ciblées.

Ce déploiement territorial s’accompagne d’une dynamique vertueuse en matière de création d’emplois et de formation. Le groupe entend ainsi favoriser l’intégration locale et la montée en compétences de ses collaborateurs.

«Le Maroc est un marché stratégique pour O’Tacos. Avec l’acquisition de Tacos de Lyon et notre plan d’expansion rapide, nous affirmons notre ambition de devenir la marque de streetfood préférée de la jeunesse marocaine. Cette dynamique s’inscrit dans notre volonté de proposer une expérience unique, accessible et de qualité dans les grandes villes du Royaume», souligne Saïd Kalmani, Directeur Général Adjoint, 3T Développement Maroc.

Créé il y a plus de trois ans, 3T Développement Maroc est un groupe spécialisé dans la master franchise multimarques. Il pilote actuellement le développement de chaînes à fort potentiel comme O’Tacos et Fitness Park, tout en préparant l’introduction de nouvelles enseignes marocaines et internationales.

Engagé dans une démarche de performance, d’innovation et de proximité, le groupe se distingue également par son impact local, avec la création de centaines d’emplois et une stratégie forte de formation et de valorisation des talents marocains.

Pour marquer cette nouvelle étape de développement, O’Tacos lance un grand jeu concours accessible à tous les consommateurs marocains. À la clé: des cadeaux, des bons plans et une manière originale de célébrer l’expansion du réseau.

Les participations sont ouvertes sur le site dédié: https://cadeau.o-tacos.ma