Palmeraie Holding change de dénomination et devient Africorp Consortium. But de cette nouvelle dénomination: confirmer la vocation africaine de l’entreprise, dont le nouveau siège social sera opérationnel dès le prochain trimestre.

Après une conséquente augmentation de capital pour accompagner son plan de développement, le conseil d’administration de Palmeraie Holding, présidé par Saad Berrada Sounni, l’actionnaire majoritaire du groupe, annonce le changement de dénomination de la holding, qui devient Africorp Consortium.

Ce changement «marque une nouvelle étape d’institutionnalisation réussie du groupe enclenchée depuis quelques années, en un consortium de métiers avec un développement continental multisectoriels, une holding africaine avec des prises de participations majoritaires dans ses pôles d’activités», indique un communiqué de la holding.

La dénomination des pôles d’activités a été aussi repensée pour une harmonisation de l’architecture globale des marques: Industrie & Distribution, via son pôle Africorp Industry, Agriculture, via son pôle Africorp Agri, Mines & Carrières, via son pôle Africorp Mining et Education, via son pôle Africorp Edu.

Cette transformation vient également davantage affirmer la vocation africaine de la holding.

Africorp Consortium a par ailleurs lancé en fin d’année dernière, la construction de son nouveau siège social à proximité de Casablanca Finance City. Le nouveau bâtiment sera opérationnel au prochain trimestre, annonce le communiqué.