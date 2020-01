© Copyright : DR

Une première au Maroc. Une compagnie pétrolière revendique son ADN et prône sa marocanité dans toutes ses dimensions. Désormais WINXO s’adresse à la radio en langues amazigh et arabe aux Marocains dans toutes leurs composantes.

La société Winxo revendique sa marocanité à tous les niveaux. Des investissements réalisés au sein du royaume en passant par ses services ou à travers sa fondation, Winxo affirme sa marocanité et l’inscrit dans son ADN.

Le groupe marocain Winxo, intègre les valeurs de la société marocaine, en prônant des valeurs telles que le «vivre ensemble», au sein de son management et de ses services et désormais Winxo s’adresse à la radio en langues amazigh et arabe aux Marocains.

Plus que jamais ancré au Maroc, le groupe Winxo couvre l’ensemble du royaume à travers ses 230 stations-services et son activité pétrolière.