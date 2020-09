© Copyright : DR

Kiosque360. La mobilité dans les principaux lieux publics au Maroc a affiché au 11 septembre une évolution positive dans les lieux de commerces et loisirs et dans les parcs.

La reprise des activités de commerce et de loisirs se confirme, peut-on lire dans les colonnes du quotidien le Maroc, dans son édition du 23 septembre. La mobilité dans les principaux lieux publics au Maroc a affiché, au 11 septembre, une évolution positive dans les lieux de commerces et loisirs et dans les parcs. Une tendance relevée par la Direction des prévisions économiques et financières (DEPF) dans sa dernière note de conjoncture, et ce sur la base d’une analyse de Big Data de Google.

On note, dans ce sens, une progression respective de 8% et de 3%, après des baisses moyennes significatives de 77% et 64% enregistrées durant la période du confinement. Cette évolution positive tient compte, en effet, de la relative reprise de l’activité économique et de la rentrée scolaire. «Ce rattrapage s’avère relativement moins prononcé au niveau des lieux d’alimentation et pharmacies (-21% contre -52%), des arrêts de transport en commun (-39% contre -70%) et des lieux de travail (-23% contre -56%)», peut-on relever de la note de conjoncture de la DEPF.

Le même document fait ressortir une décélération de la mobilité dans les lieux de résidence. Elle a, selon les indicateurs de la Big Data de Google, augmenté de 12% après une progression de 26% enregistrée durant le confinement. En évaluant la période post-confinement, il s’avère que la mobilité dans les lieux de commerces et loisirs a affiché une nette décélération de son rythme baissier entre le 11 juin et le 11 septembre. Un repli de 20% est ainsi enregistré en moyenne sur ladite période contre une baisse moyenne de 77% observée entre le 20 mars et le 10 juin 2020. Cette décélération revient à -10% pour les lieux d’alimentation et pharmacies, contre -52% entre le 20 mars et le 10 juin 2020.

Pour ce qui est de la mobilité dans les parcs, elle s’est décélérée de -5% après le confinement, contre 64% durant le confinement. La DEPF relève, dans son document, que le rythme d’évolution de la mobilité dans les lieux de résidence est demeuré, quant à lui, positif, quoiqu’en ralentissement par rapport à la période de confinement. Une progression de 11% a été relevée entre le 11 juin et le 11 septembre contre 26% entre le 20 mars et le 10 juin 2020. «La mobilité a renoué avec le ralentissement durant la troisième phase du déconfinement qui coïncide avec Aïd Al-Adha et les vacances d’été ainsi qu’avec l’isolement, à compter du 26 juillet, de 8 villes en raison d’une recrudescence du nombre de cas Covid confirmés», souligne encore le quotidien.