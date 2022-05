© Copyright : DR

Kiosque360. Les quatre grands réseaux mondiaux d’audit (PwC, E&Y, Deloitte et KPMG) n'ont plus la main mise sur le marché de l’audit légal des sociétés cotées. D'autres concurrents sont venus changer la donne comme Fidaroc Grant Thornton et Mazars. Cet article est une revue de presse tirée du journal Les Inspirations ÉCO.

Elles sont 4.500 sociétés soumises à l’obligation de commissariat aux comptes au Maroc. Dans son édition du jour, Les Inspirations ÉCO rapporte que les honoraires des auditeurs qui épluchent leurs comptes feront rêver les jeunes experts comptables qui arrivent sur le marché. Il donne l’exemple de Maroc Telecom qui a payé, en 2019, plus de 13,34 millions de dirhams d’honoraires à Deloitte et 5,26 millions au co-commissaire aux comptes, Coopers Audit Maroc.

Le quotidien assure que l'operateur télécom est la seule société cotée à publier la rémunération de ses commissaires aux comptes dans un exercice de transparence unique sur la place de Casablanca alors que la saison des assemblées générales bat son plein au sein des sociétés cotées. Il assure que, pour la majorité d’entre elles, les auditeurs sont encore en place pour au moins un an, à l’exception d’une demi-douzaine de sociétés. Et illustre son propos avec «Attijariwafa bank S.A où les mandats des cabinets E&Y et Deloitte seront remis en jeu lors de l’AGO statuant sur les comptes de 2022, soit en mai de l’année prochaine». Même chose pour «Bank of Africa où les mandats de Fidaroc Grant Thornton et l’ex-KPMG S.A, Managem où Deloitte et Grant Thornton sont installés jusqu’à la prochaine nomination de commissaires aux comptes au printemps 2023, ou encore chez Eqdom». Il ajoute que «Mazars et Fidaroc Grant Thornton auditeront les états de synthèse de la société de crédit à la consommation au moins jusqu’en avril-mai 2023, lors de l’AGO des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice 2022».

Le journal relève par contre que la domination de réseaux d’audit internationaux est largement contestée sur le lucratif marché des sociétés cotées même si l’époque où ces enseignes (PwC, KPMG, Deloitte et E&Y) concentraient près de 90% des mandats de commissariat aux comptes, suscitant l’ire de la concurrence (y compris celle des instances ordinales des experts-comptables), est révolue».

Le quotidien note la montée spectaculaire du cabinet Fidaroc Grant Thornton, omniprésent sur le segment de grandes entreprises et dans le secteur bancaire et financier. «Il officie chez BCP, Maghrebail, Wafasalaf, Eqdom, Sofac, Immorente Invest, Aradei Capital, Managem... », explique-t-il affirmant que «cette montée en puissance s’est faite très discrètement ces dernières années, suscitant parfois des accusations de dumping chez des concurrents qui reculaient sur un marché marqué globalement par la déflation des honoraires». Il assure que «Mazars est l’autre acteur de la profession qui a gagné des parts de marché au point de déloger deux membres du big four au groupe BCP et à Bank Al-Maghrib».