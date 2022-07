© Copyright : DR

Kiosque360. Les dernières statistiques de Bank Al-Maghrib (BAM) montrent que le besoin en liquidité des banques marocaines s’accentue à fin juin. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Le besoin en liquidité des banques marocaines s’accentue, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce 19 juillet. Revenant sur les principaux chiffres de la dernière note de conjoncture de Bank Al-Maghrib, le quotidien indique que ce besoin est évalué en moyenne hebdomadaire à 79,3 milliards de dirhams contre 79,1 milliards de dirhams un mois auparavant.

«Dans ce contexte, les injections de liquidité de Bank Al-Maghrib ont atteint un montant total de 91,4 milliards de dirhams», note la Banque centrale qui ajoute que ses injections incluent en effet 37,2 milliards de dirhams à travers les avances à 7 jours. Il faut noter aussi que 31,2 milliards de dirhams ont été injectés sous forme d’opérations de pension livrée et 22,6 milliards de dirhams via les prêts garantis et 413 millions de dirhams au titre des opérations de swap de change.

«Sur le marché interbancaire, le taux moyen pondéré s’est maintenu à 1,50% et le volume moyen quotidien des échanges s’est établi à 3,6 milliards de dirhams», précise Bank Al-Maghrib. En ce qui concerne les bons du Trésor, on apprend que leurs taux ont globalement poursuivi leur hausse en juin, et que cette hausse est observée aussi bien au niveau du compartiment primaire que secondaire.

Aujourd’hui Le Maroc ajoute également que les taux de rémunération des dépôts à terme ont enregistré en mai une augmentation mensuelle de 6 points de base, à 2,10%, pour ceux à 6 mois et une baisse de 17 points, à 2,45%, pour ceux à un an. La Banque centrale rappelle toutefois qu’en ce qui concerne les taux débiteurs, les résultats de son enquête auprès des banques relatifs au premier trimestre 2022 indiquent un recul trimestriel de 16 points de base du taux moyen global, à 4,28%.

«Au niveau du marché interbancaire, la banque centrale fait ressortir une hausse du volume des échanges de devises contre dirhams. On relève une consolidation de 15,1 milliards de dirhams portant ainsi le volume des échanges à 33,7 milliards de dirhams à fin mai. La même tendance haussière a été relevée au niveau des opérations de banques avec la clientèle», relève Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant qu’elles se sont élevées à 32,5 milliards de dirhams pour les achats au comptant et à 24,6 milliards pour ceux à terme, contre respectivement 28,9 milliards et 16,3 milliards une année auparavant. Le quotidien indique aussi que les ventes ont porté sur un montant de 40,3 milliards pour les opérations au comptant et de 5,1 milliards pour celles à terme, après 29,1 milliards et 2,2 milliards respectivement.