Kiosque360. La nouvelle stratégie de positionnement des produits aquacoles sera élaborée par le Groupement Inetum Consulting SA et Claire Vision Consulting SARL. L’objectif? Étudier les opportunités de marché de ces produits. Cette stratégie sera dotée d’1,26 million de dirhams. Explications.

L’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture (ANDA) a sélectionné le Groupement Inetum Consulting SA et Claire Vision Consulting SARL pour la réalisation de sa nouvelle stratégie de positionnement des produits aquacoles pour 1,26 million de dirhams, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 6 octobre.

Cette stratégie orientera les opérateurs aquacoles, actuels et futurs, dans leur choix de commercialisation, tout en identifiant des opportunités claires au regard de la structure du marché dans sa globalité (pêche, importation et aquaculture), détaille le journal. Les espèces à vocation aquacole prises en compte dans cette étude seront les coquillages, les poissons d’élevage et les crevettes.

Cette étude s’apparente ainsi à un diagnostic complet de la chaîne de commercialisation de ces produits dans le royaume. Ainsi, les insuffisances et les opportunités seront révélées afin d’évaluer ces produits aquacoles et d’améliorer leur accessibilité et visibilité auprès du consommateur.

A travers cette étude, il est aussi question d’identifier les axes de développement de la commercialisation des produits aquacoles, tout en prenant en considération les avis des industriels de la transformation des produits de la mer pour évaluer leurs attentes en termes d’approvisionnement en produits aquacoles et l’opportunité pour la transformation et la valorisation de ces produits, précise le quotidien.

Aussi, ce plan permettra d’établir un positionnement stratégique et de développer un modèle de circuit de commercialisation adapté aux enjeux de la production aquacole nationale afin de stimuler ce secteur.