Kiosque360. Le ministère de l’Agriculture rassure: l’offre en produits agricoles et alimentaires est suffisante et les prix des principaux produits sont stables, voire en baisse. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Face à une demande croissante sur les produits alimentaires, notamment à l’approche de l’Aïd Al-Adha, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts tient à rassurer les citoyens, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 20 juin. En effet, «l’effort de l’État, notamment à travers le programme de réduction de l’impact du déficit pluviométrique mis en œuvre sur Instructions de Sa Majesté le Roi et les conditions climatiques améliorées de mars et d’avril qui ont permis une bonne installation et le développement des cultures de printemps, ont largement contribué à une reprise de la dynamique dans le secteur agricole».

Côté prix, celui de la farine de blé tendre n’a pas bougé malgré les hausses sur le marché mondial, et ce grâce aux mécanismes de restitution mis en place par le gouvernement. Le prix du sucre est fixe et sans variation. Les prix des huiles de table restent aux niveaux enregistrés depuis 2021, souligne le ministère de tutelle.

Autre prix: celui de la tomate qui, depuis avril, enregistre une tendance baissière, s’établissant entre 3,8 et 4,5 DH/kg. La pomme de terre fléchit de 18% sur les marchés de gros par rapport à 2020/2021 à la même période. «Le prix moyen actuel de gros reste autour de 2,6 DH/kg et le prix moyen de détail de 4 DH/kg», précise le département de Mohammed Sadiki. L’oignon frais affiche un prix moyen de 1,7 DH/kg au marché de gros, représentant une baisse de 11% comparé à la campagne passée.

Quant aux prix des fruits, celui des oranges est en repli de 23%, celui des bananes de 17% et celui des pommes de 3%. Concernant les produits animaliers, le ministère de l’Agriculture indique que, «pour les ovins et les caprins, notamment les moutons, les prix au niveau des souks et des marchés à bestiaux sont aux mêmes niveaux que ceux de la campagne précédente à cette même période».