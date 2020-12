© Copyright : DR

L’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE) vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt pour la réalisation d’un portefeuille de projets pilotes de pompage solaire. Les détails.

Cet appel à manifestation d’intérêt s’inscrit dans le cadre du programme «Projet GEF-Pompage solaire», lancé par l’AMEE, en octobre 2017, avec le soutien du Fonds mondial pour l’environnement et du PNUD.

A travers ce projet, l’AMEE veut mettre en place un cadre propice au développement du pompage solaire dans le secteur de l’agriculture.

Sont éligibles à cet appel à manifestation d’intérêt les coopératives agricoles et les associations d’usagers de l’eau agricole. Celles-ci ont jusqu’au 15 décembre pour soumettre leur candidature à l’AMEE.

L’Agence prévoit l’appui à la réalisation d’un portefeuille de projets pilotes de pompage solaire dans l’objectif de promouvoir un modèle de projets intégrant les exigences de qualité́ au niveau des études technico-économiques des projets et choix des solutions techniques, des spécifications techniques des équipements et de la qualité́ des installations, suivi des réalisations et des réceptions, etc.



La réalisation de ces projets sera également à des fins de démonstration, d’évaluation de performance en temps réel, de suivi d’impact environnemental et de la ressource hydrique, de sensibilisation et de formation.