Kiosque360. Le développement de l'emploi féminin est un véritable challenge. Au Maroc, le taux d'activité des femmes reste encore faible par rapport au niveau mondial, souligne l'Union pour la Méditerranée (UpM).

Dans son premier rapport sur la participation économique des femmes publié à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, l’Union pour la Méditerranée (UpM) observe un grand écart entre les différents pays, marquant ainsi des inégalités profondes, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 7 mars.

Ainsi, le taux d’emploi chez les femmes au Maroc atteint à peine les 16,7%, alors qu’en Suède il s’élève à 78,3%. Un constat préoccupant puisque, ce chiffre faible est en baisse dans le Royaume tout comme en Égypte, en Tunisie et en Turquie. Toutefois, cette décélération concerne également les hommes, nuance le journal.

En s’intéressant tout particulièrement aux femmes entrepreneurs, on apprend qu'elles sont 12,8% au Maroc -un taux également en repli- alors qu’au Portugal et en Croatie, en tête du classement, elles sont respectivement de 37,2% et 31,5%.

L’UpM fait également savoir que l’Europe et la région MENA se trouvent en dessous du pourcentage mondial de 6,2% de femmes entrepreneurs propriétaires d’entreprises établies, se situant ainsi entre respectivement 5,3% et 4,5%. Et le journal de préciser que ces régions comptent aussi les pourcentages les plus faibles d’entreprises naissantes appartenant à des femmes avec respectivement 3,4% et 4,1%, le pourcentage mondial étant à hauteur de 5,5%... L’accès plus restreint aux prêts reste encore l’une des principales difficultés rencontrées par les femmes entrepreneurs.

Pour Nasser Kamel, secrétaire général de l’UpM, «cet exercice de rapport régulier permettra de mesurer et de rendre compte de l’évolution des droits des femmes et de fournir des recommandations politiques pour combler l’écart entre les sexes dans la région». Aussi, à suivre…