Kiosque360. L’ONSSA (office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires) veille au grain. En 2019, l’office a mené 74.799 opérations de contrôle qui ont abouti à un total de 17.641 tonnes de produits alimentaires détruites ou refoulées. Le bilan.

2019 a été une année chargée pour l’ONSSA, nous apprend Les Inspirations Eco dans sa livraison de ce mardi 28 janvier. Le journal rapporte, en effet, que les résultats compilés à l’issue des opérations de contrôle de l’année dernière montrent l’ampleur des énormes efforts déployés sur le terrain par les agents de l’office.

Dans le détail, on apprend que les services de l’ONSSA ont mené 74.799 opérations de contrôle ayant abouti à un total de 17.641 tonnes de produits alimentaires détruites ou refoulées, sur un total de 13 millions de tonnes contrôlées. Notons que les raisons de la destruction de ces produits sont notamment l’origine inconnue et le non-respect des conditions de conservation et de stockage. Soulignons aussi que 2.243 procès-verbaux d’infractions ont été dressés et transmis au Parquet.

Au sujet des contrôles des produits importés, on note que plus de 8,4 millions de tonnes de produits alimentaires ont été contrôlés, dont 11.388 tonnes de produits non conformes refoulées. Autre chiffre: 154 attestations pour le transport international et 10.911 certificats d’agrément sanitaire pour le transport national des produits périssables ont été délivrés.

Cependant, fait remarquer le journal, si les performances de l’ONSSA sont impressionnantes, il n’en demeure pas moins que l’office souffre d’un certain nombre de maux, notamment d'un déficit de personnel et d'un champ d’action réduit.