Les collectivités territoriales génèrent d’importantes recettes

Les recettes fiscales des Collectivités territoriales (CT), qui ont atteint la somme de 27 milliards de dirhams, un montant qui figure dans les dernières données publiées par la Trésorerie générale du Royaume (TGR), pour le mois de juillet dernier, sont les indicateurs d’une dynamique positive, indique Les Inspirations Éco de ce jeudi 22 août.

Selon le quotidien, ce montant est en «augmentation significative, de 25,7%, comparativement à la même période, l’année précédente».

Selon la TGR, l’augmentation des recettes fiscales des CT est principalement attribuable à la croissance des impôts directs (+24,3%) et indirects (+26,9%).

Les impôts directs, qui englobent notamment l’Impôt sur le revenu (IR) et l’Impôt sur les sociétés (IS), ont bénéficié d’une conjoncture économique favorable, permettant aux collectivités de renforcer leurs ressources propres.

«De leur côté, les impôts indirects, qui incluent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ont également affiché une forte progression, soulignant l’efficacité du recouvrement fiscal à travers les divers mécanismes mis en place. Ces recettes fiscales constituent désormais 85,7% des recettes globales des CT, confirmant leur rôle central dans le financement des services publics locaux», explique le quotidien.

En plus des recettes fiscales, les ressources transférées par l’État aux collectivités territoriales ont également connu une hausse notable, atteignant 18,4 milliards de dirhams à fin juillet 2024, soit une augmentation de 27,2%, comparativement à l’année précédente.

Cette progression est largement due à l’accroissement de la part des CT dans le produit de la TVA (+26,7%) et à l’augmentation significative des fonds provenant de l’Impôt sur les sociétés (IS) et de l’Impôt sur le revenu -IR, à raison d’une augmentation de 44,4%.

Selon Les Inspirations Éco, «ces transferts constituent un levier important pour les collectivités, leur permettant de financer divers projets de développement local. La part des CT dans le produit de la TVA, qui représente 39,3% de leurs ressources totales, reste un élément clé de cette dynamique».

Quant aux ressources gérées par l’État pour le compte des CT, celles-ci ont également augmenté, atteignant la somme de 7,7 milliards de dirhams à fin juillet 2024, en hausse de 18,5%.

«Une bonne gestion financière a permis aux collectivités territoriales de dégager un excédent global de 12,3 milliards de dirham à fin juillet 2024, contre 5,3 milliards de dirham un an plus tôt», indique le quotidien.